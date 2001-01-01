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Шишло Наталья Николаевна
6.0
0
Шишло Наталья Николаевна
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
0 отзывов
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