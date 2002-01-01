Шкарбанов Альберт Александрович
Стаж 15 лет
Заболевания артерий: различная патология сосудов (врожденная и приобретенная), в том числе облитерирующий атеросклероз, эндартериит, тромбозы сосудов и шунтов, тромбозы стентов, диабетическая стопа, трофические изменения. Заболевания вен: варикозное расширение вен любой степени, ПТФС, венозный рисунок (звездочки), флеботромбозы поверхностных и глубоких вен нижних конечностей и др. Допплерография сосудов верхних и нижних конечностей, шеи, все виды лабораторных исследований
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ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Флеболог
По запросу
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Владивосток, ул. Борисенко, 40 стр. 2
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Флеболог
По запросу
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