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Школа Светлана Рафаеловна
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Школа Светлана Рафаеловна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2011 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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