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  3. Шлеманова Жанна Васильевна
Шлеманова Жанна Васильевна
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Шлеманова Жанна Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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