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  3. Шур Максим Алексеевич
Шур Максим Алексеевич
6.3
1

Шур Максим Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Адонис
ул. Ладыгина, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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