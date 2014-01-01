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Швецова Ирина Ивановна
6.3
1

Швецова Ирина Ивановна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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