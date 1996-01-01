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Сироткина Марина Александровна
6.0
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Сироткина Марина Александровна
Физиотерапевт
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Лечебное дело. Архангельский государственный медицинский институт, г. Архангельск, 1987 г.
Диагностика, лечение, профилактика внутренних болезней. ЦИУВ, г. Москва, 1993 г.
Физиотерапия. ВГМУ, г. Москва, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
В июле 2001 г. присвоена первая квалификационная категория.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
1500 р
0 отзывов
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