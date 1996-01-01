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  3. Сироткина Марина Александровна
Сироткина Марина Александровна
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Сироткина Марина Александровна

Физиотерапевт
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Лечебное дело. Архангельский государственный медицинский институт, г. Архангельск, 1987 г.
  • Диагностика, лечение, профилактика внутренних болезней. ЦИУВ, г. Москва, 1993 г.
  • Физиотерапия. ВГМУ, г. Москва, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • В июле 2001 г. присвоена первая квалификационная категория.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
1500 р
0 отзывов

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