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Скурлатов Олег Эдуардович
6.0
0
Скурлатов Олег Эдуардович
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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