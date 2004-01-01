Славнитская Ирина Николаевна
Стаж 9 лет
Принимает детей
Психологическое консультирование взрослых и детей, медико-психологическое информирование. Психологическая и нейропсихологическая коррекция, групповые и индивидуальные занятия. Диагностика: патопсихологическое обследование; нейропсихологическое обследование; психодиагностика детей раннего и дошкольного возраста; профориентация; диагностика эмоционально-личностных и межличностных особенностей.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
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