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Слободенюк Ирина Фаязовна
6.0
0
Слободенюк Ирина Фаязовна
Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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