Смирнова Лариса Ивановна

Имеет высшую категорию. Работает со всеми возрастными категориями, в основном с детьми, имеющими задержку речевого и психического развития, страдающими аутизмом. Имеет опыт работы с такими речевыми нарушениями как дислалия, дизартрия, дислексия, дисграфия и др.