  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Соложонкова Анна Петровна
Соложонкова Анна Петровна
6.3
1

Соложонкова Анна Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи