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Соломенникова Тамара Геннадьевна
6.3
1
Соломенникова Тамара Геннадьевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1971 г. окончания
Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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