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Соломенникова Тамара Геннадьевна
6.3
1

Соломенникова Тамара Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1971 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", ВГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

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