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  3. Соловьева Наталья Петровна
Соловьева Наталья Петровна
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Соловьева Наталья Петровна

Гепатолог, Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
  • ВГМУ,, Клиническая интернатура по специальности «Инфекционные болезни», 1996-1997 гг.
  • ВГМУ, Аспирантура по специальности «Внутренние болезни» и «Инфекционные болезни», 2005-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Международной Ассоциации специалистов в области инфекции
Опыт работы
  • Врач инфекционист, Надеждинская ЦРБ Приморского края, 1997 – 2001 гг.
  • Врач инфекционного отделения, ГБУЗ ККБ №2 г.Владивосток, 2001 – по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Инфекционист
1800 р
Гепатолог
2000 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/5
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
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