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Сорокин Денис Алексеевич
6.0
0
Сорокин Денис Алексеевич
Мануальный терапевт
,
Массажист
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Гелениум
пр-т Океанский, 101а
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Массажист
По запросу
0 отзывов
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