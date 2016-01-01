  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Стрижков Виктор Анатольевич
Стрижков Виктор Анатольевич
6.0
0

Стрижков Виктор Анатольевич

Уролог, Хирург
Стаж 3 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ. Лечебное дело, 2016 г
  • Интернатура ТГМУ. Хирургия, 2016-2017 гг.
  • Ординатура ГБОУ ВПО ТГМУ. Урология, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи