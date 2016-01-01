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Стрижков Виктор Анатольевич
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Стрижков Виктор Анатольевич
Уролог
,
Хирург
Стаж 3 года
Диагностика и консервативное лечение урологической патологии. Проведение малых урологических манипуляций, в том числе цитоскопии
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Информация о враче
Образование
ТГМУ. Лечебное дело, 2016 г
Интернатура ТГМУ. Хирургия, 2016-2017 гг.
Ординатура ГБОУ ВПО ТГМУ. Урология, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Хирург
По запросу
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