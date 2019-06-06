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Строганова Ирина Вячеславовна
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Строганова Ирина Вячеславовна
Стоматолог-гигиенист
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
2003 г. – Владивостокский Базовый Медицинский колледж, специальность «Стоматология». Квалификация: зубной врач
2009 г. – Владивостокский Базовый Медицинский колледж, повышение квалификации, специальность «Стоматология»
2014 г. – Владивостокский Базовый Медицинский колледж, повышение квалификации, специальность «Стоматология»
2019 г. – Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, повышение квалификации, специальность «Стоматология»
Сертификат специалиста №47971 от 06.06.2019, специальность «Стоматология»
Еще 2
Курсы повышения квалификации
«Стоматологическая помощь населению», повышение квалификации, 2014 г.
«Использование современных технологий в профессиональной гигиене полости рта. Контроль качества», 2014 г.
«Методы устранения дисколоритов зубов. Шинирование при заболеваниях пародонта». Лектор: Акулович А.В., 2016 г.
«Современные концепции в клинической пародонтологии». Лектор: Кузнецов А.И., 2016 г.
«Принципы биотолерантного лечения воспалительных заболеваний тканей пародонта». Лектор: Корытнюк А.Я., 2016 г.
«Особенности и принципы диагностики пародонтита в современных условиях». Лектор: Горелова А.А., 2016 г.
«Пародонтолог и гигиенист. Основы успешной коммуникации». Лектор: Керзиков Р.А., 2016 г.
«Агрессивный пародонтит». Лектор: Кузнецов А.И., 2016 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
Постоянная участница российских и международных мероприятий по своей специальности
Опыт работы
«Профессорская клиника Едранова», стоматолог-гигиенист, 2015 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Едранова
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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