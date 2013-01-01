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Струева Анна Геннадьевна
6.0
0
Струева Анна Геннадьевна
Стоматолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, Зубной врач, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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