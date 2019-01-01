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  3. Стругова Дарья Дмитриевна
Стругова Дарья Дмитриевна
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Стругова Дарья Дмитриевна

Терапевт
Стаж 1 год
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Образование
  • ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» МФ РФ (г.Санкт-Петербург), 2019 г., «лечебное дело»
  • Аккредитация 2019 г. «Врач-лечебник»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

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