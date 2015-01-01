Сучков Константин Игоревич

Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций, передающихся половым путем. Диагностика и лечение климактерического синдрома, заболеваний шейки матки, различных видов бесплодия, заболеваний, связанных с менструальным циклом и гормональными нарушениями. Ведение беременности (подготовка, наблюдение течения беременности на амбулаторном этапе, наблюдение после родов). Оперативные гинекологические вмешательства на наружных половых органах методом радиоволновой хирургии аппаратом Сургитрон (лечение заболеваний шейки матки, удаление папиллом, кондилом, полипов и других образований половых органов. Введение и извлечение внутриматочных контрацептивных систем, медикаментозное прерывание беременности. Проведение биопсии и аспирационная биопсия эндометрия, выскабливание цервикального канала, конизация шейки матки. Консультация по вопросам оперативного лечения гинекологических заболеваний, консультация по эстетической гинекологии