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Сучков Константин Игоревич
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Сучков Константин Игоревич

Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, Лечебное дело, 2015 г.
  • Ординатура ГБОУ ВПО ТГМУ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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