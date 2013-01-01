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  3. Сутулова Ксения Андреевна
Сутулова Ксения Андреевна
6.5
2

Сутулова Ксения Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, Стоматология, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", до 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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