Сычева Юлия Андреевна
Стаж 8 лет
Лечение патологии шейки матки с проведением расширенной кольпоскопии, лечение эндометрита, лечение бесплодного брака, лечение аднексита, лечение цервицита, лечение урогенитальных инфекций, лечение нарушения менструального цикла. Наблюдение беременных. Видеокольпоскопия, ультразвуковая диагностика органов малого таза, молочных и щитовидной желез. Оперативные гинекологические вмешательства на наружных половых органах методом радиоволновой хирургии аппаратом Сургитрон (лечение заболеваний шейки матки, удаление папиллом, кондилом, полипов и других образований половых органов). Введение и извлечение внутриматочных контрацептивных систем, медикаментозное прерывание беременности. Биопсия и аспирационная биопсия эндометрия, выскабливание цервикального канала
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Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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