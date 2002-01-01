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Терских Елена Сергеевна
6.3
1
Терских Елена Сергеевна
Педиатр
Стаж 17 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
Интернатура, ВГМУ, Кафедра педиатрии, 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №5, 2004 - 2007 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2007 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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