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Теряева Галина Ивановна
5.7
1
Теряева Галина Ивановна
Эндоскопист
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
1 отзыв
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