Тимбай Юлия Александровна
Принимает детей
Все виды контурной пластики, коррекция губ, носа, моделирование скул, подбородка
Коррекция носогубных складок, носослизной борозды
Тредлифтинг, мезонити
Биоревитализация, мезотерапия
Аппаратные методики омоложения кожи
Пилинги
Различные виды чисток, мануальная и ультрозвуковая
Коррекция носогубных складок, носослизной борозды
Тредлифтинг, мезонити
Биоревитализация, мезотерапия
Аппаратные методики омоложения кожи
Пилинги
Различные виды чисток, мануальная и ультрозвуковая
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Адреса и стоимость приёма
ул. Станюковича, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
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