  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тимофеев Александр Геннадьевич
Тимофеев Александр Геннадьевич
6.0
0

Тимофеев Александр Геннадьевич

Уролог
Стаж 27 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия имени С.М.Кирова, Лечебное дело, 1992 г.
  • 24 интернатура мед.состава ТОФ, Хирургия, 1993 г.
  • Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова г.С-П, ПП "Урология", 1994 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология", 2006 г.
  • Сертификат "Детская урология-андрология", 2012 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК "Избранные вопросы по урологии и андрологии", 2018 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи