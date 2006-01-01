Тимофеев Александр Геннадьевич

Консервативное и хирургическое лечение заболеваний урологической системы. Лечение и диагностика воспалительных заболеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, наружных половых органов, инфекций, передающихся половым путем. Манипуляции и операции: оперативные урологические вмешательства на наружных половых органах методом радиоволновой хирургии аппаратом Сургитрон (пластика короткой уздечки, удаление папиллом, кондилом, полипов и других образований половых органов). Консультации по вопросам оперативного лечения урологических заболеваний с целью подготовки к операции. Цистоскопия