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Топчиенко Лариса Юрьевна
6.0
0
Топчиенко Лариса Юрьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
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