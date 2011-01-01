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Торосян Офелия Робертовна
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0
Торосян Офелия Робертовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
«Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, по специальности – лечебное дело», 2005 -2011 гг.
«Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, по специальности – офтальмология», 2011-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2014-2016 гг. Врач-офтальмолог – оптика «Linz optic»
2017 г.- врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения в ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» г. Владивосток
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Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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