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Трифонова Раиса Ивановна
5.7
1
Трифонова Раиса Ивановна
Ревматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ревматология", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв
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