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  3. Трифонова Раиса Ивановна
Трифонова Раиса Ивановна
5.7
1

Трифонова Раиса Ивановна

Ревматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ревматология", ВГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв

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