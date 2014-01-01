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Тунгуссова Екатерина Ивановна
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1
Тунгуссова Екатерина Ивановна
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет в 2014 году. Лечебный факультет.
Сертификаты специалиста: 2014 год - 2015 год - интернатура по специальности неврология ( ГБОУ ВПО ТГМУ)
Первичная специализация по рефлексотерапии – 2016 год
Курсы повышения квалификации
ПП « Рефлексотерапия» ( ГБОУ ВПО ТГМУ), 2016 г
ПК « Ботулинотерапия в медицинской практике», 2019 г
ПК « Специальная подготовка в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», 2019 г
ПК « Ботулинотерапия в медицинской практике» - ДВГМУ - г. Хабаровск – март-апрель 2019 г.
ПК « Специальная подготовка в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» - г. Владивосток - май-июнь - 2019 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С сентября 2015 года и по настоящее время: ГКУЗ КПДР ( Краевой психоневрологический дом ребёнка) – врач-невролог, врач- рефлексотерапевт
С 2017 года по 2018 год – ГАУЗ ККЦ СВМП – Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации детей с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата – врач- невролог, врач- рефлексотерапевт
С сентября 2018 года и по настоящее время – МЦ ДВФУ – врач-невролог
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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