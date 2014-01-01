Тунгуссова Екатерина Ивановна

ПП « Рефлексотерапия» ( ГБОУ ВПО ТГМУ), 2016 г

ПК « Ботулинотерапия в медицинской практике», 2019 г

ПК « Специальная подготовка в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», 2019 г