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  3. Турченко Алексей Владимирович
Турченко Алексей Владимирович
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Турченко Алексей Владимирович

Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Жатайский медицинский колледж, специальность: медицинский массаж, г. Иркутск,1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс медицинского массажа, Владивостокский государственный университет
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Санаторий флота г. Якутск, 3 года
  • Краевая детская больница, отделение новорожденных детей, 4 года
  • Массажист, КГБУЗ №4, 2003 - 2013 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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