  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сюникова (Тыртышная) Ксения Анатольевна
Сюникова (Тыртышная) Ксения Анатольевна
9.2
15

Сюникова (Тыртышная) Ксения Анатольевна

Диетолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • Интернатура, Факультетская терапия, ВГМУ, 2011 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, Диетология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по диетологии, ВГМУ, г. Владивосток, 2016 г.
  • ЧОУ ДПО «Межрегиональный Институт Непрерывного Образования» г.Тольятти, ПК «Терапия», 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала кардиологом в госпитале ТОФ в г. Владивостоке до 2012 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
Терапевт
По запросу
15 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи