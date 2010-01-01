Сюникова (Тыртышная) Ксения Анатольевна
Коррекция веса. Индивидуальный план питания с учетом физической активности пациентов, особенностей пищевого поведения, хронических заболеваний, аллергических заболеваний, пищевой непереносимости к определенным продуктам. Лечебное питание, нутрициология. Биоимпедансометрия
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Адреса и стоимость приёма
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Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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