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  3. Ульянов Илья Геннадиевич
Ульянов Илья Геннадиевич
6.1
11

Ульянов Илья Геннадиевич

Психотерапевт, Сексолог
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Счастливая семья
ул. Прапорщика Комарова, 45Б
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Сексолог
По запросу
11 отзывов

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