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  3. Усова Анна Григорьевна
Усова Анна Григорьевна
6.0
0

Усова Анна Григорьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

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