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Вахнина Ольга Владимировна
6.0
0
Вахнина Ольга Владимировна
Психолог
Стаж 15 лет
Принимает детей
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
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