  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Васильева Наталья Иосифовна
Васильева Наталья Иосифовна
6.0
0

Васильева Наталья Иосифовна

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи