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Вдовченко Мария Владимировна
6.3
1
Вдовченко Мария Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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