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  3. Винникова Ольга Геннадьевна
Винникова Ольга Геннадьевна
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Винникова Ольга Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
  • Специализация "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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