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Винникова Ольга Геннадьевна
6.0
0
Винникова Ольга Геннадьевна
УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Специализация "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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