  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Волосова Наталья Борисовна
Волосова Наталья Борисовна
6.0
0

Волосова Наталья Борисовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2008, сестринской дело
  • ВГМУ, клин.интернатура, 2009, управление сестринской деятельностью
Курсы повышения квалификации
  • ТУ, Экспертиза временной нетрудоспособности, 2008
  • ТУ, оператор паровых стерилизаторов, 2005
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи