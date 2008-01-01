Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Волосова Наталья Борисовна
6.0
0
Волосова Наталья Борисовна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2008, сестринской дело
ВГМУ, клин.интернатура, 2009, управление сестринской деятельностью
Курсы повышения квалификации
ТУ, Экспертиза временной нетрудоспособности, 2008
ТУ, оператор паровых стерилизаторов, 2005
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Иванова
Ирина Григорьевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Мозговая
Оксана Ивановна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Литвинова
Елена Викторовна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...