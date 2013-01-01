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Воробьева Татьяна Николаевна
6.0
0
Воробьева Татьяна Николаевна
Хирург
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2013 г.
Общее усовершенствование "Хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
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