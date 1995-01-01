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Яценко Евгения Олеговна
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Яценко Евгения Олеговна

Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 1991 г. окончания
  • Интернатура на базе ГКБ № 1, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ " Избранные вопросы кардиологии", 2002 г.
  • ТУ "Избранные вопросы нефрологии", 2004 г.
  • ТУ " Профпатология у рабочих основных отраслей промышленности", 2003 г., 2009 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник Всероссийского национального Конгресса кардиологов в г.Москва, 2005-2012 гг.
  • Участник Конгресса «Человек и лекарство» в г. Москва, 2010 г.
Опыт работы
  • Участковый терапевт, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №4», 1995 г. по настоящее время
  • И.о. Заведующий терапевтическим отделением, 2012 г.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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