Ягупова Марина Олеговна
Стаж 31 год
Принимает детей
Психолог, психолог-консультант по вопросам детско-родительских отношений, психологической готовности/недостаточной готовности детей к обучению в школе, трудностей в поведении, воспитании. Опубликовано 37 научных и учебно–методических работ. Разработка, опыт чтения и проведения учебных курсов, модулей для студентов всех форм обучения.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 4
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
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