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Ягупова Марина Олеговна
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Ягупова Марина Олеговна

Психолог
Стаж 31 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Сахалинский Государственный Университет, учитель русского языка и литературы, 1985–1989 гг.
  • Морской Государственный Университет им. адм. Г. И. Невельского, психолог. Преподаватель психологии по специальности ”Психология”, 1998–2001 гг.
  • Высшая школа гуманитарной психотерапии (институт), г. Москва, психологическое консультирование, психологическая коррекция, 2001-2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации во Владивостокском Государственном Университете Экономики и Сервиса “Обучение толерантности и разрешению конфликтов во Владивостоке. (Фонд Российско-Американского экономического сотрудничества и Ассоциация “Профессионалы за Сотрудничество”), 2003 г.
  • Краткосрочное обучение в Хабаровском Государственном Педагогическом Университете по направлению “Современные педагогические технологии”, 2005 г.
  • Краткосрочное обучение в Центре тестирования профессионального образования Сибирского Государственного Технологического Университета “Компьютерное тестирование в образовательных учреждениях”, 2006 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Приморской профессиональной ассоциации психологов Российского психологического общества
Опыт работы
  • Опыт практической деятельности в системе дошкольного образования, 1989 – 1993 гг.
  • Учитель в общеобразовательном учреждении, методист, преподаватель кафедры психологии и педагогики Сахалинского института усовершенствования учителей, 1993 -1997 гг.
  • Педагог – психолог в средней общеобразовательной школе №7 г. Владивостока, 2000 – 2002 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Международная лингвистическая школа
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 4
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
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