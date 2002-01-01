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  3. Якухная Елена Валерьевна
Якухная Елена Валерьевна
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Якухная Елена Валерьевна

Кардиолог
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2002 г.
  • Интернатура ВГМУ, Терапия, 2003 г.
  • Ординатура ВГМУ, Терапия, 2005 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Кардиология», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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