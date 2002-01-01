Якухная Елена Валерьевна

Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Прием пациентов с гипертонической болезнью, ИБС, сердечной недостаточностью, тахикардией, брадикардией и другими нарушениями ритма сердца и проводимости, врождёнными и приобретёнными пороками сердца и сосудов, дислипидемией; осуществляет наблюдение и лечение пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в том числе пациентов после аорто-коронарного шунтирования (АКШ) и стентирования (ангиопластики)