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Якунина Ксения Константиновна
6.0
0
Якунина Ксения Константиновна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
ул. Завойко, 8
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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