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Яркович Людмила Михайловна
6.3
1
Яркович Людмила Михайловна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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