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  3. Ястимова Елена Викторовна
Ястимова Елена Викторовна
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Ястимова Елена Викторовна

Психиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1973-1979 гг.
  • Интернатура по психиатрии, ВГМУ, 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач – психиатр детский -участковый, ГБУЗ "ККДПБ", диспансерное отделение, с 1981 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
Доступен вызов на дом
ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
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