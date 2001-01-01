Юдин Евгений Викторович
Стаж 21 год
Все виды лечение зубов:
- Эндодонтическое лечение (включая сложное)
- Все виды эндодонтического лечения.
- Подготовка к протезированию, восстановления разрушенных зубов штифтами всех видов.
- Эстетическое восстановление всех групп зубов
- Эндодонтическое лечение (включая сложное)
- Все виды эндодонтического лечения.
- Подготовка к протезированию, восстановления разрушенных зубов штифтами всех видов.
- Эстетическое восстановление всех групп зубов
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
Загрузка комментариев...