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Юдин Евгений Викторович
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Юдин Евгений Викторович

Зубной врач
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2001 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

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