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  3. Захарова Ольга Сергеевна
Захарова Ольга Сергеевна
6.0
0

Захарова Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
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