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  3. Заика Наталья Валериевна
Заика Наталья Валериевна
5.9
2

Заика Наталья Валериевна

Стоматолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

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