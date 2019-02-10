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Злобина Евгения Васильевна
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Злобина Евгения Васильевна
Массажист
,
Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж, 2004 - 2007 г - медицинская сестра
Профессиональный учебный центр "Be - Profy" 8.01.19 г - 10.02.19 г - косметик-эстетист
Курсы повышения квалификации
Сертификаты в "Be-Profy" 14.02.19 - применение поверхностных пилингов в эстетической косметологии. Фракционная мезотерапия
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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